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Сегодня, 15:46

Даса считает, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного. Йоканович — хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения. Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», — приводит слова Даса «РБ Спорт».

После 15 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-li-dasa-u-dinamo-ostayutsya-shansy-na-chempionstvo-net-nichego-nevozmozhnogo/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
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ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

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1.47
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Ювентус
ПСЖ

П2

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1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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1
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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Сочи – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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