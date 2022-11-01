Источник: «Зенит» проявляет интерес к Тюкавину

«Зенит» заинтересован в нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Об этом сообщает ZenitCafe.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к 20-летнему футболисту еще летом, после ухода из команды бразильца Юри Альберто.

Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола.