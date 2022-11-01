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Сегодня, 15:39

Источник: «Зенит» проявляет интерес к Тюкавину

Алина Савинова
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«Зенит» заинтересован в нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Об этом сообщает ZenitCafe.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к 20-летнему футболисту еще летом, после ухода из команды бразильца Юри Альберто.

Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола.

Источник: https://t.me/zenit_cafe/1845

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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