Источник: «Зенит» проявляет интерес к Тюкавину
«Зенит» заинтересован в нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Об этом сообщает ZenitCafe.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к 20-летнему футболисту еще летом, после ухода из команды бразильца Юри Альберто.
Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола.
Источник: https://t.me/zenit_cafe/1845
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|29
|
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|
5
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|5
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|
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|
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|3
|3
|9
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|2
|3
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
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|
Ростов – Динамо
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Квинси Промес
Спартак
|12
|
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Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
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|И
|К
|Ж
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Локомотив
|14
|1
|3
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Торпедо М
|6
|1
|2
|
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Сочи
|12
|1
|2
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