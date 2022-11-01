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Сегодня, 16:00

Ваноли о встрече с ветеранами «Спартака»: «Когда ты строишь что-то новое, нельзя забывать то, что происходило раньше»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о встрече с ветеранами клуба в Тарасовке.

— Выдающиеся тренеры прошлого — Олег Романцев, Георгий Ярцев — и еще несколько знаменитых ветеранов не так часто бывают в Тарасовке, а именно тогда у них состоялась встреча с нынешними спартаковцами. Тоже ваша идея?

— Да, — ответил Ваноли. — Прекрасно слушать, что и как они говорят. Хотел тем самым показать футболистам, что значит история «Спартака». Ребятам нужно было пропустить через себя те моменты, о которых им говорили. Когда ты строишь что-то новое, нельзя забывать то, что происходило раньше. Эту мысль пытался довести до команды во что бы то ни стало.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России.

Паоло Ваноли после победы &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Динамо&raquo; (2:1) в&nbsp;финале Кубка России 29&nbsp;мая 2022 года. Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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Даса считает, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

 12 1 2
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