Бывший игрок "Зенита" Мигель Данни прокомментировал "СЭ" победу команды в чемпионате России сезона-2018/19.

- Хочу поздравить клуб, Сергея Семака и всех футболистов с завоеванием ещ е титула! Я очень рад, так как "Зенит" был и всегда будет моим клубом. Команда заслужила этот титул. С самого старта чемпионата "Зенит" был лучшим в России, поэтому теперь справедливо празднует чемпионство, - сказал Данни.

Португалец выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, трижды победив в чемпионате России. Был капитаном команды. (Юлия Яковлева)

"Зенит" - пятикратный чемпион России!