Данни завершил карьеру. Вспомним, как он забивал в России
12:19
Официальный Twitter российской премьер-лиги опубликовал подборку голов Данни в составе российских клубов. 36-летний португалец накануне сообщил, что завершил карьеру футболиста.
? Мигель Данни завершил игровую карьеру— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 17, 2019
Вспоминаем топовые голы экс-игрока «Динамо» и «Зенита» ?#РПЛ #РПЛтопчик #Динамо #Зенит pic.twitter.com/HhPnjlX9fe
Данни с 2005 по 2008 год играл за московское «Динамо», после чего перешел в «Зенит», в составе которого выступал до 2017 года.
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