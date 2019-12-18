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Данни завершил карьеру. Вспомним, как он забивал в России

12:19

Официальный Twitter российской премьер-лиги опубликовал подборку голов Данни в составе российских клубов. 36-летний португалец накануне сообщил, что завершил карьеру футболиста.

Данни с 2005 по 2008 год играл за московское «Динамо», после чего перешел в «Зенит», в составе которого выступал до 2017 года.

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