Данни закончил карьеру и улетел в отпуск

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Данни завершил карьеру, сообщает «Российская газета». 36-летний португалец рассказал о своем решении в интервью изданию.

— Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра. Варианты продолжения карьеры? Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом.

Позже Данни опубликовал в своем Instagram сториз с билетами. Экс-футболист отправился отдыхать на Мальдивы с семьей.

Данни трижды становился чемпионом России в составе «Зенита», дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Кубок УЕФА в 2008-м. Ранее также выступал за «Маритиму», «Спортинг» и «Славию».