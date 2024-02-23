Зыков: «Пять за Бескова. Остальные — против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит»
Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Константином Бесковым.
— Бесков разбирал каждый матч по много часов. Мука для футболистов?
— Ох! Минут по десять про каждого игравшего толковал. Кто-то выдерживал. А многие отворачивались. Некоторые хохотали.
— Это кто ж осмеливался?
— Маслов с Аничкиным. Как начнут! Бесков побагровеет: «Кому здесь неинтересно?!» — «Слушаем, слушаем...» Константин Иванович под конец рассказывает, как будем играть в следующем матче. Выходим в коридор, Маслов негромко: «Все ко мне».
— Зачем?
— Собирает нас в кружок и произносит: «Забыли всё, что Бесков говорил. Играть будем так и так». Дает свой план. Вот это настоящий Валера!
— Вычитали, что он на разборах Бескова вату в уши вкладывал.
— Ага. Но все равно было слышно.
— В 1973-м в «Динамо» приключился скандал. Команда потребовала отставки Бескова. Так достал ветеранов своими разборами.
— На собрании каждого спрашивали: «Ты за Бескова или против?»
— Кто был за?
— Басалаев, Еврюжихин, Козлов и я. А-а, еще молодой Пудышев. Человек пять, не больше. Остальные против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит...» Ну, поменяли. Сразу все развалилось.
— Лично для вас вопроса не было?
— Я за Константина Ивановича всегда руками и ногами. Нормальный тренер. Всегда поддерживал конкуренцию внутри. Это тоже многим не нравилось. Лев Дерюгин, председатель МГС «Динамо», был за Бескова, но тут сказал: «Костя, раз большинство против...» — «Хорошо, я уйду». Глупость несусветная, что его выгнали!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5