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23 февраля, 00:40

Зыков: «Пять за Бескова. Остальные — против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Константином Бесковым.

— Бесков разбирал каждый матч по много часов. Мука для футболистов?

— Ох! Минут по десять про каждого игравшего толковал. Кто-то выдерживал. А многие отворачивались. Некоторые хохотали.

— Это кто ж осмеливался?

— Маслов с Аничкиным. Как начнут! Бесков побагровеет: «Кому здесь неинтересно?!» — «Слушаем, слушаем...» Константин Иванович под конец рассказывает, как будем играть в следующем матче. Выходим в коридор, Маслов негромко: «Все ко мне».

— Зачем?

— Собирает нас в кружок и произносит: «Забыли всё, что Бесков говорил. Играть будем так и так». Дает свой план. Вот это настоящий Валера!

— Вычитали, что он на разборах Бескова вату в уши вкладывал.

— Ага. Но все равно было слышно.

Валерий Зыков (на&nbsp;переднем плане) выводит &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;игру. «Думаю, Маслов, Аничкин и Еврюжихин продали золотой матч в Ташкенте в 70-м». Экс-капитан «Динамо» и КГБ — в «Разговоре по пятницам»

— В 1973-м в «Динамо» приключился скандал. Команда потребовала отставки Бескова. Так достал ветеранов своими разборами.

— На собрании каждого спрашивали: «Ты за Бескова или против?»

— Кто был за?

— Басалаев, Еврюжихин, Козлов и я. А-а, еще молодой Пудышев. Человек пять, не больше. Остальные против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит...» Ну, поменяли. Сразу все развалилось.

— Лично для вас вопроса не было?

— Я за Константина Ивановича всегда руками и ногами. Нормальный тренер. Всегда поддерживал конкуренцию внутри. Это тоже многим не нравилось. Лев Дерюгин, председатель МГС «Динамо», был за Бескова, но тут сказал: «Костя, раз большинство против...» — «Хорошо, я уйду». Глупость несусветная, что его выгнали!

ФК Динамо (Москва)
Константин Бесков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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