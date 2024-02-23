Зыков: «Пять за Бескова. Остальные — против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит»

Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Константином Бесковым.

— Бесков разбирал каждый матч по много часов. Мука для футболистов?

— Ох! Минут по десять про каждого игравшего толковал. Кто-то выдерживал. А многие отворачивались. Некоторые хохотали.

— Это кто ж осмеливался?

— Маслов с Аничкиным. Как начнут! Бесков побагровеет: «Кому здесь неинтересно?!» — «Слушаем, слушаем...» Константин Иванович под конец рассказывает, как будем играть в следующем матче. Выходим в коридор, Маслов негромко: «Все ко мне».

— Зачем?

— Собирает нас в кружок и произносит: «Забыли всё, что Бесков говорил. Играть будем так и так». Дает свой план. Вот это настоящий Валера!

— Вычитали, что он на разборах Бескова вату в уши вкладывал.

— Ага. Но все равно было слышно.

— В 1973-м в «Динамо» приключился скандал. Команда потребовала отставки Бескова. Так достал ветеранов своими разборами.

— На собрании каждого спрашивали: «Ты за Бескова или против?»

— Кто был за?

— Басалаев, Еврюжихин, Козлов и я. А-а, еще молодой Пудышев. Человек пять, не больше. Остальные против: «Поменять! Он такой-сякой, на сборах нас гоняет, бранит...» Ну, поменяли. Сразу все развалилось.

— Лично для вас вопроса не было?

— Я за Константина Ивановича всегда руками и ногами. Нормальный тренер. Всегда поддерживал конкуренцию внутри. Это тоже многим не нравилось. Лев Дерюгин, председатель МГС «Динамо», был за Бескова, но тут сказал: «Костя, раз большинство против...» — «Хорошо, я уйду». Глупость несусветная, что его выгнали!