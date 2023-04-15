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Сегодня, 16:42

Полузащитник «Динамо» Фомин: «Хорошо, что мы выиграли»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

— Как вам матч?

— Первый тайм не получился. Низкая игра. Тяжело было взламывать. Во втором тайме получилось. Хорошо, что мы выиграли.

— Тяжело было играть «Динамо»?

— Играть тяжело. Не все получалось. Мы хорошо перестроились на двух нападающих. Создавали моменты.

— Сегодня наконец-то победа, она придаст эмоции на остаток сезона?

— Надеюсь, что придаст. Побеждать нужно и важно. Надеюсь, победа нам придаст сил эмоций, и мы будем двигаться вперед.

«Динамо» находится на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.

Даниил Фомин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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