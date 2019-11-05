Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин отметил, что сначала даже не верил, что впервые в карьере вызван в сборную России.

— Спасибо за поздравления, мечты сбываются, я счастлив, ради этого и трудишься, — ответил Фомин представителям клубной пресс-службы. — Сказал тренер Афанасьевич, cначала думал, что это прикол. Вызова, когда Станислав Черчесов прилетал на матч «Зенитом» не ждал, понимал, что надо работать.

С Бельгией — игра за первое место, поэтому не думал что меня как новичка вызовут.

Ранее сборная России объявила состав на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Команда Черчесова уже обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020.

Даниил Фомин: Первым о вызове в сборную мне сказал Николай Сафрониди, я не поверил. Сейчас счастлив!https://t.co/3SCDaJCFrV pic.twitter.com/5n3r6HBd5Y — ФК УФА (@UfaFc) November 5, 2019

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