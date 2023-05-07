Дамир Юсупов считает, что «Спартак» может испортить праздник «Зениту»

Герой России, летчик и болельщик «Спартака» Дамир Юсупов считает, что красно-белые могут одержать победу над «Зенитом» в предстоящем матче 26-го тура РПЛ.

«Зенит» — принципиальный соперник, и «Спартак» в гостях должен выиграть, немножко подпортить праздник питерцам. Я к Санкт-Петербургу хорошо отношусь, но «Спартак» — моя любимая команда. Считаю, что она должна победить за счет действий впереди», — приводит ТАСС слова Юсупова.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.