«Нижний Новгород» и «Урал» сыграли вничью

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 0:0.

Игра проходила в Нижнем Новгороде. Игроки обеих команд не отличились результативными действиями. «Урал» не может выиграть на протяжении 7 матчей в РПЛ.

После 26 туров РПЛ «Урал» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (23) идет на 14-й строчке.