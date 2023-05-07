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«Нижний Новгород» и «Урал» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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«Нижний Новгород» и «Урал» сыграли вничью.
Фото ФК «Урал»

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 0:0.

Игра проходила в Нижнем Новгороде. Игроки обеих команд не отличились результативными действиями. «Урал» не может выиграть на протяжении 7 матчей в РПЛ.

После 26 туров РПЛ «Урал» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (23) идет на 14-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Урал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
20
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • Rastan

    Первая лига(ФНЛ) маячит для обеих команд.

    07.05.2023

  • Sergey Sparker

    Молодцы журналисты! Ни одного слова про футбол! А футбола и на поле не было!

    07.05.2023

  • Андрей Коняхин

    Нужно взбодриться от этого уныния, а поможет Алкобренд!

    07.05.2023

  • Андрей Коняхин

    Я надеялся что Юран всколыхн?т команду, а нет...

    07.05.2023

  • Инта

    Игра так себе, ощущение что у команд была главная цель - не пропустить.

    07.05.2023

  • Alexander Ponomarev

    а здесь только в ТАКОЙ и играют

    07.05.2023

  • Андрей Коняхин

    Для НН любое очко хорошо

    07.05.2023

  • Иванова Кира

    Мерин навозный, ковыляй себе мимо)) Ищи силос))

    07.05.2023

  • dmitryi1975

    Игра была равна...

    07.05.2023

  • Андрей Коняхин

    Феерический футбол

    07.05.2023

  • Олег Каноков

    Химки-Динамо.)

    07.05.2023

  • Alexander Ponomarev

    не знаю как вам-мне эта игра что-то вчерашнее напомнила. такое же уныние и ни о чем

    07.05.2023

  • Спринт

    .. на пару забили на футбол и на болельщиков ..

    07.05.2023

  • Спринт

    Демидовградцам и нижнегородцам тока вони смердючка с гемафродитным тямом в бабских панталонах и не хватать ..**

    07.05.2023

  • Alexander Ponomarev

    н-да,дела... это я про УРАЛ,который ОПЯТЬ не забил,а,что касаемо ПАРИ Н Н-дела эти еще печальнее.

    07.05.2023

  • Иванова Кира

    Со всем моим уважением к городам и славным футбольным клубам Свердловска и Горького...Это была жвачка без аромата, я про этот матч...Это не Мясной Дом Бородина)) Вот матч Ростов-Факел это был огонь)):fire:

    07.05.2023

  • Спринт

    Даже и не пытались хоть малость залакировать элементарный договорняк.

    07.05.2023

  • Олег Каноков

    90 минут унылой безнадёги... игра ни о чём.

    07.05.2023

  • хурма(сельдерей)

    унылая игра ничья для НН как победа

    07.05.2023

  • rustov

    Все так чинно благородно по старому. По-дружески расписали ничейку...

    07.05.2023

    • Петржела: «Самым принципиальным соперником был не «Спартак», а ЦСКА»

    Дамир Юсупов считает, что «Спартак» может испортить праздник «Зениту»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
    2
    		 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
    3
    		 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
    4
    		 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
    5
    		 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
    6
    		 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
    7
    		 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
    8
    		 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
    9
    		 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
    10
    		 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
    11
    		 Урал 26 7 6 13 27-41 27
    12
    		 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
    13
    		 Факел 26 4 12 10 33-45 24
    14
    		 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
    15
    		 Химки 26 4 5 17 24-58 17
    16
    		 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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    28 тур
    29 тур
    30 тур
    6.05 14:00
    Химки – Динамо
    		 0 : 1
    6.05 16:30
    Торпедо – Ахмат
    		 1 : 5
    6.05 19:00
    Ростов – Факел
    		 0 : 2
    7.05 14:00
    Пари НН – Урал
    		 0 : 0
    7.05 16:30
    ЦСКА – Оренбург
    		 - : -
    7.05 18:00
    Зенит – Спартак
    		 - : -
    7.05 19:00
    Краснодар – Кр. Советов
    		 - : -
    8.05 17:00
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    		 - : -
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    Г
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

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    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 17
    Владимир Писарский

    Владимир Писарский

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    		 14
    П
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    		 10
    Александр Соболев

    Александр Соболев

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    Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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    Зенит

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    Гленн Бейл

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    Крылья Советов

    		 24 1 4
    Максим Ненахов

    Максим Ненахов

    Локомотив

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    Илья Кутепов

    Илья Кутепов

    Торпедо М

    		 9 1 5
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