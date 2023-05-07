Малафеев считает важным для «Зенита» стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что возможность оформить досрочную победу в чемпионате России по итогам матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» является отличной мотивацией для петербуржцев.

«Отличная мотивация для нашей команды — выиграть дома и забрать очередное чемпионство в матче с принципиальным соперником. В целом не важно, с каким соперником оформлять чемпионство «Зениту», но это было бы приятным дополнением», — приводит ТАСС слова Малафеева.

Сегодня, 7 мая, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках матча 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым «Ростов» на 11 очков, «Спартак» — на 12.