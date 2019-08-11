"Да у него все лицо крови! Конечно, это пенальти!" Магнуссон – о моменте с Чаловым

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал фол на Федоре Чалове в концовке матча 5-го тура с "Сочи" (0:0), а также рассказал о состоянии Арнора Сигурдссона, замененного в первом тайме

– Да, я видел фол. Естественно, это был пенальти. Мы еще раз пересмотрели эпизод – у него все лицо в крови было!

– Федор был очень зол? Он был готов в драку лезть

– Мы не хотим видеть такое поведение в футболе. Я согласен с Федей, он спокойный человек в жизни, его сложно разозлить. Ему есть за что разозлиться. Такие вещи не красят футбол – это безобразно

– Что с Сигурдссоном?

– Конечно, он расстроен. Но я уверен, с ним все будет в порядке. (Константин Колмаков)

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