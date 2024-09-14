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Сегодня, 18:26

Гол Лусиано принес «Зениту» победу над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Соболев (слева) и Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Лусиано, замкнувший головой подачу Дугласа Сантоса.

В стартовом составе гостей дебютировал Александр Соболев. Экс-нападающего «Спартака» заменили на 60-й минуте.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Зенит

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
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ЦСКА – Зенит
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 5 1 0
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