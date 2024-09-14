Гол Лусиано принес «Зениту» победу над ЦСКА

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Лусиано, замкнувший головой подачу Дугласа Сантоса.

В стартовом составе гостей дебютировал Александр Соболев. Экс-нападающего «Спартака» заменили на 60-й минуте.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.