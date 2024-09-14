Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» — позор российского футбола»

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Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» — позор российского футбола» во время матча 8-го тура РПЛ против сине-бело-голубых.

Встреча проходит на «ВЭБ-Арене». Гости веду со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лусиано.