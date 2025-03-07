ЦСКА заявил Вильягру для участия в РПЛ

ЦСКА заявил полузащитника Родриго Вильягру для участия в матчах чемпионата России, сообщается на сайте РПЛ.

Ранее РФС разрешил армейцам зарегистрировать 24-летнего аргентинца.

6 марта ЦСКА объявил о подписании контракта с Вильягрой до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год. Аргентинец перешел в армейский клуб в качестве свободного агента.