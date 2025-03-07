Вадим Храповицкий скончался на 90-м году жизни

В пятницу, 7 марта, бывший футболист и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий умер в возрасте 89 лет, сообщает пресс-служба петербургской команды.

«Храповицкий пока позволяло здоровье практически не пропускал матчи «Зенита», живо интересовался происходящими в клубе событиями. Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье Вадима Храповицкого», — говорится в сообщении.

За свою карьеру в «Зените» Храповицкий забил 38 голов в 147 матчах.