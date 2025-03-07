Хавбек ЦСКА Кисляк рассказал, что тратит 100 тысяч рублей в месяц

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что ему хватает 100 тысяч рублей на ежемесячные траты.

«Отправляю деньги сестре в Оскол — у неё сын растёт, уровень жизни там обычный, но зарплаты и пенсии низкие. Покупаю что-то, когда нужно. А когда сборы, трачу вообще максимум 50 тыс», — цитирует Кисляка Sport24.

19-летний полузащитник является воспитанником академии «Чертаново», он стал играть за основную команду ЦСКА с 1 января 2024 года. В нынешнем сезоне Кисляк забил 1 гол в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.