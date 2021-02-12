РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью массажиста клуба Михаила Насибова

10:44
Теги:

12 февраля пресс-служба ЦСКА в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью массажиста клуба и сборной России Михаила Насибова.

«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА, сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — говорится в публикации армейцев.

Журналист Илья Казаков сообщил, что Насибов скончался 11 февраля в возрасте 67 лет. Он работал в ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России по футболу.

В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир