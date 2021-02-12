ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью массажиста клуба Михаила Насибова
12 февраля пресс-служба ЦСКА в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью массажиста клуба и сборной России Михаила Насибова.
«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА, сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — говорится в публикации армейцев.
Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в #ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича ??? pic.twitter.com/srm2sgOsU7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2021
Журналист Илья Казаков сообщил, что Насибов скончался 11 февраля в возрасте 67 лет. Он работал в ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России по футболу.
В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».
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