ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью массажиста клуба Михаила Насибова

12 февраля пресс-служба ЦСКА в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью массажиста клуба и сборной России Михаила Насибова.

«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА, сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — говорится в публикации армейцев.

Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в #ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича ??? pic.twitter.com/srm2sgOsU7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2021

Журналист Илья Казаков сообщил, что Насибов скончался 11 февраля в возрасте 67 лет. Он работал в ЦСКА, сборных СССР, СНГ и России по футболу.

В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».