ЦСКА выиграл дело в CAS у агентской компании Olea Sports Capital по делу Влашича

ЦСКА выиграл дело, касающееся трансфера полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм», в спортивном арбитражном суде (CAS) у агентской компании Olea Sports Capital.

«CAS в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании на решение палаты РФС по разрешению споров. Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Влашича в «Вест Хэм». ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в заявлении ЦСКА.

В январе 2022 года палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому компания хотела взыскать с клуба порядка 1,5 миллиона долларов.

В июле 2023 года ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллиона евро за трансфер Влашича. Английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.

25-летний Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сезон-2022/23 хорват провел в аренде в «Торино», а этим летом подписал контракт с клубом до 2027 года.