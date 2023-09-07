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ЦСКА выиграл дело в CAS у агентской компании Olea Sports Capital по делу Влашича

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА выиграл дело, касающееся трансфера полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм», в спортивном арбитражном суде (CAS) у агентской компании Olea Sports Capital.

«CAS в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании на решение палаты РФС по разрешению споров. Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Влашича в «Вест Хэм». ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в заявлении ЦСКА.

В январе 2022 года палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому компания хотела взыскать с клуба порядка 1,5 миллиона долларов.

В июле 2023 года ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллиона евро за трансфер Влашича. Английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.

25-летний Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сезон-2022/23 хорват провел в аренде в «Торино», а этим летом подписал контракт с клубом до 2027 года.

Источник: ЦСКА
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Сепаханом»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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