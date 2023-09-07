«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Сепаханом»

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с иранским «Сепаханом».

«Зенит»: Адамов, Сантос, Кирш, Фернандес, Круговой, Вендел, Ду Кейрос, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

Матч пройдет 7 сентября на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 по мск.