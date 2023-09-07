Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:51

Юрист «Спартака» рассказал, что Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская прокомментировала возможную дисквалификацию футболиста.

«Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть», — приводит слова Бжезовской «Матч ТВ».

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год 23-летний футболист решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал от футболиста 9,5 миллиона рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. Таким образом, Игнатов должен выплатить Маньякову требуемую сумму.

8 июня стало известно, что агент обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1943345_Mihail_Ignatov_uzhe_na_sledujushhej_nedele_mozhet_byt_diskvalificirovan_na_polgoda_zajavila_jurist_futbolista_Spartaka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Михаил Игнатов
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
33
3
Читайте также
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА выиграл дело в CAS у агентской компании Olea Sports Capital по делу Влашича

КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса за празднование гола в матче против ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости