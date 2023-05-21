ЦСКА — все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд
Несмотря на поражение в главном московском дерби ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось.
Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:
— одержит две победы;
— наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;
— наберет три очка с «Краснодаром» и «Ростовом», а «Спартак» — меньше четырех с «Пари НН» и «Крыльями Советов». При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);
— дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить;
— сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;
— сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а дончане не справятся с «Ахматом»;
— потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН» и «Крыльям Советов», «Ростов» уступит «Ахмату», но грозненцы не справятся с «быками».
«Спартак» станет вторым, если:
— выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА хотя бы раз потеряет очки;
— победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков;
— победит и проиграет, ЦСКА потеряет очки дважды, а «Ростов» — однажды;
— дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;
— наберет одно очко, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», дончане — «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».
«Ростов» станет вторым, если:
— дважды победит, ЦСКА потеряет очки с «Краснодаром», красно-белые наберут не более трех очков;
— победят ЦСКА и сыграют вничью с «Ахматом», армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов». В таком случае образуется закрутка из трех команд. Дончане займут в ней первое место (восемь очков), красно-белые — второе (пять), красно-синие — третье (два).
«Ахмат» станет вторым, если:
— выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более двух очков. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:
29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.
30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9