ЦСКА — все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд

Несмотря на поражение в главном московском дерби ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось.

Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:

— одержит две победы;

— наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;

— наберет три очка с «Краснодаром» и «Ростовом», а «Спартак» — меньше четырех с «Пари НН» и «Крыльями Советов». При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);

— дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить;

— сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;

— сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а дончане не справятся с «Ахматом»;

— потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН» и «Крыльям Советов», «Ростов» уступит «Ахмату», но грозненцы не справятся с «быками».

«Спартак» станет вторым, если:

— выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА хотя бы раз потеряет очки;

— победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков;

— победит и проиграет, ЦСКА потеряет очки дважды, а «Ростов» — однажды;

— дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;

— наберет одно очко, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», дончане — «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».

«Ростов» станет вторым, если:

— дважды победит, ЦСКА потеряет очки с «Краснодаром», красно-белые наберут не более трех очков;

— победят ЦСКА и сыграют вничью с «Ахматом», армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов». В таком случае образуется закрутка из трех команд. Дончане займут в ней первое место (восемь очков), красно-белые — второе (пять), красно-синие — третье (два).

«Ахмат» станет вторым, если:

— выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более двух очков. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:

29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.

30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.