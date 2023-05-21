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Сегодня, 21:25

ЦСКА — все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд

Кирилл Бурдаков
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Хесус Медина и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Несмотря на поражение в главном московском дерби ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось.

Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:

— одержит две победы;

— наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;

— наберет три очка с «Краснодаром» и «Ростовом», а «Спартак» — меньше четырех с «Пари НН» и «Крыльями Советов». При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);

— дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить;

— сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов»;

— сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а дончане не справятся с «Ахматом»;

— потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН» и «Крыльям Советов», «Ростов» уступит «Ахмату», но грозненцы не справятся с «быками».

«Спартак» станет вторым, если:

— выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА хотя бы раз потеряет очки;

— победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков;

— победит и проиграет, ЦСКА потеряет очки дважды, а «Ростов» — однажды;

— дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;

— наберет одно очко, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», дончане — «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».

«Ростов» станет вторым, если:

— дважды победит, ЦСКА потеряет очки с «Краснодаром», красно-белые наберут не более трех очков;

— победят ЦСКА и сыграют вничью с «Ахматом», армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов». В таком случае образуется закрутка из трех команд. Дончане займут в ней первое место (восемь очков), красно-белые — второе (пять), красно-синие — третье (два).

«Ахмат» станет вторым, если:

— выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более двух очков. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром:
29-й тур. 27 мая. Краснодар — ЦСКА. 28 мая. Спартак — Пари НН, Ростов — Ахмат.
30-й тур. 3 июня. Крылья Советов — Спартак, ЦСКА — Ростов, Ахмат — Краснодар.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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