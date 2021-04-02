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Акинфеев — о признании его лучшим игроком месяца: «Гордиться нечем»

18:02
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал то, что болельщики признали его лучшим игроком в феврале-марте.

«Февраль-март были не такими яркими. В двух матчах я вообще не принимал участия. Поэтому это аванс на протяжении многих лет. Не считаю себя лучшим. К каждой такой награде нужно относиться спокойно. У нас есть лучше люди, которые провели этот отрезок. Марио (Фернандес) и Никола (Влашич) должны были разыграть эту награду. С другой стороны — спасибо, но мне лично гордиться нечем», — передает слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Голкипер выиграл голосование среди болельщиков за звание лучшего футболиста февраля-марта на официальном сайте красно-синих, набрав 40 процентов голосов. Второе место занял нападающий Чидера Эджуке, на третьем месте — защитник Мариу Фернандес.

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