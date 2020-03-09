ЦСКА в Ростове: одна победа за 11 лет

После возвращения «Ростова» в премьер-лигу в 2009 году ЦСКА очень плохо проводит гостевые матчи на Дону.

В 11 встречах красно-синие, уступившие в Ростове-на-Дону в 21-м туре со счетом 2:3, добились всего одной победы при четырех ничьих и шести неудачах. (Кирилл Бурдаков)

Последние 11 матчей ЦСКА в Ростове-на-Дону в чемпионате России

Дата Тренер ЦСКА Тренер «Ростова» Матч Авторы голов 30.08.2009 Зико Олег Долматов 0:1 Осинов 06.05.2010 Леонид Слуцкий Олег Протасов 0:1 Ахметович 18.09.2011 Леонид Слуцкий Сергей Балахнин 1:1 Круглов — С.Думбья 26.05.2013 Леонид Слуцкий Миодраг Божович 0:3 Полоз, Канга, Калачев 02.12.2013 Леонид Слуцкий Миодраг Божович 0:0 - 30.05.2015 Леонид Слуцкий Курбан Бердыев 1:1 Дьяков — Вернблум 12.03.2016 Леонид Слуцкий Курбан Бердыев 0:2 Полоз, С.Думбья 02.10.2016 Леонид Слуцкий Иван Данильянц 0:2 Гацкан, Нобоа 01.04.2018 Виктор Гончаренко Валерий Карпин 2:1 Ингасон — Щенников, Вернблум 02.12.2018 Виктор Гончаренко Валерий Карпин 0:0 - 09.03.2020 Виктор Гончаренко Валерий Карпин 2:3 Еременко, Попов, Мамаев — Сигурдссон, Осипенко, в свои ворота

Итого: +1=4-6, мячи 6-15.