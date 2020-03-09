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ЦСКА в Ростове: одна победа за 11 лет

16:47
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После возвращения «Ростова» в премьер-лигу в 2009 году ЦСКА очень плохо проводит гостевые матчи на Дону.

В 11 встречах красно-синие, уступившие в Ростове-на-Дону в 21-м туре со счетом 2:3, добились всего одной победы при четырех ничьих и шести неудачах. (Кирилл Бурдаков)

Последние 11 матчей ЦСКА в Ростове-на-Дону в чемпионате России

Дата

Тренер ЦСКА

Тренер «Ростова»

Матч

Авторы голов

30.08.2009

Зико

Олег Долматов

0:1

Осинов

06.05.2010

Леонид Слуцкий

Олег Протасов

0:1

Ахметович

18.09.2011

Леонид Слуцкий

Сергей Балахнин

1:1

Круглов — С.Думбья

26.05.2013

Леонид Слуцкий

Миодраг Божович

0:3

Полоз, Канга, Калачев

02.12.2013

Леонид Слуцкий

Миодраг Божович

0:0

-

30.05.2015

Леонид Слуцкий

Курбан Бердыев

1:1

Дьяков — Вернблум

12.03.2016

Леонид Слуцкий

Курбан Бердыев

0:2

Полоз, С.Думбья

02.10.2016

Леонид Слуцкий

Иван Данильянц

0:2

Гацкан, Нобоа

01.04.2018

Виктор Гончаренко

Валерий Карпин

2:1

Ингасон — Щенников, Вернблум

02.12.2018

Виктор Гончаренко

Валерий Карпин

0:0

-

09.03.2020

Виктор Гончаренко

Валерий Карпин

2:3

Еременко, Попов, Мамаев — Сигурдссон, Осипенко, в свои ворота

Итого: +1=4-6, мячи 6-15.

Ростов — ЦСКА

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