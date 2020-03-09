ЦСКА в Ростове: одна победа за 11 лет
После возвращения «Ростова» в премьер-лигу в 2009 году ЦСКА очень плохо проводит гостевые матчи на Дону.
В 11 встречах красно-синие, уступившие в Ростове-на-Дону в 21-м туре со счетом 2:3, добились всего одной победы при четырех ничьих и шести неудачах. (Кирилл Бурдаков)
Последние 11 матчей ЦСКА в Ростове-на-Дону в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер ЦСКА
|
Тренер «Ростова»
|
Матч
|
Авторы голов
|
30.08.2009
|
Зико
|
Олег Долматов
|
0:1
|
Осинов
|
06.05.2010
|
Леонид Слуцкий
|
Олег Протасов
|
0:1
|
Ахметович
|
18.09.2011
|
Леонид Слуцкий
|
Сергей Балахнин
|
1:1
|
Круглов — С.Думбья
|
26.05.2013
|
Леонид Слуцкий
|
Миодраг Божович
|
0:3
|
Полоз, Канга, Калачев
|
02.12.2013
|
Леонид Слуцкий
|
Миодраг Божович
|
0:0
|
-
|
30.05.2015
|
Леонид Слуцкий
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
Дьяков — Вернблум
|
12.03.2016
|
Леонид Слуцкий
|
Курбан Бердыев
|
0:2
|
Полоз, С.Думбья
|
02.10.2016
|
Леонид Слуцкий
|
Иван Данильянц
|
0:2
|
Гацкан, Нобоа
|
01.04.2018
|
Виктор Гончаренко
|
Валерий Карпин
|
2:1
|
Ингасон — Щенников, Вернблум
|
02.12.2018
|
Виктор Гончаренко
|
Валерий Карпин
|
0:0
|
-
|
09.03.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Валерий Карпин
|
2:3
|
Еременко, Попов, Мамаев — Сигурдссон, Осипенко, в свои ворота
Итого: +1=4-6, мячи 6-15.