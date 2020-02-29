В матче 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА и «Урал» сыграли вничью — 1:1. Счет на 72-й минуте открыл хавбек гостей Эрик Бикфалви.

В добавленное ко второму тайму время Мариу Фернандес забил ответный мяч и спас ЦСКА от поражения.