ЦСКА — «Урал»: все голы матча
16:20
В матче 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА и «Урал» сыграли вничью — 1:1. Счет на 72-й минуте открыл хавбек гостей Эрик Бикфалви.
? Гол Эрика Бикфалви в ворота ЦСКА— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
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В добавленное ко второму тайму время Мариу Фернандес забил ответный мяч и спас ЦСКА от поражения.
? Гол Марио Фернандеса в компенсированное время помог ЦСКА уйти от поражения в этой встрече#ЦСКАУрал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/U1uYln5inR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи