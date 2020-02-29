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ЦСКА — «Урал»: все голы матча

16:20
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В матче 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА и «Урал» сыграли вничью — 1:1. Счет на 72-й минуте открыл хавбек гостей Эрик Бикфалви.

В добавленное ко второму тайму время Мариу Фернандес забил ответный мяч и спас ЦСКА от поражения.

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