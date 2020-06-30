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ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция начнется в 20.30

30 июня 2020, 12:00
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 25-м туре РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 25-м туре РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 30 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и опережают красно-белых, идущих шестыми, на 5 очков.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — Спартак

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Результаты опроса

проголосовало: 7946
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Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
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