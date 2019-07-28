ЦСКА сегодня сыграет с "Локомотивом". Или опять с "Оренбургом"?

Забавную ошибку допустил официальный Twitter-аккаунт ЦСКА. Пресс-служба армейцев опубликовала афишу к сегодняшнему матчу 3-го тура чемпионата России против "Локомотива" с интервью Николы Влашича.

Однако вместо названия "Локомотив" на превью написано "Оренбург". При этом эмблема железнодорожников стоит правильная.

День матча! Сегодня сыграем свое первое в сезоне московское дерби



⚽️ #ЦСКАлоко

🏆 #РПЛ

🕘 19:00 мск

🏟 ВЭБ Арена

📺 Матч ТВ

🎫 https://t.co/25Deun7XOv pic.twitter.com/bl1lZz6HhI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2019

С "Оренбургом" ЦСКА играл во втором туре и победил со счетом 2:1.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)