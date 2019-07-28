11:10 | Футбол — РПЛ

ЦСКА сегодня сыграет с "Локомотивом". Или опять с "Оренбургом"?

Twitter ЦСКА ошибся в названии предстоящего соперника.
Twitter ЦСКА ошибся в названии предстоящего соперника.
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Забавную ошибку допустил официальный Twitter-аккаунт ЦСКА. Пресс-служба армейцев опубликовала афишу к сегодняшнему матчу 3-го тура чемпионата России против "Локомотива" с интервью Николы Влашича.

Однако вместо названия "Локомотив" на превью написано "Оренбург". При этом эмблема железнодорожников стоит правильная. 

 

С "Оренбургом" ЦСКА играл во втором туре и победил со счетом 2:1.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1155380116140281858

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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