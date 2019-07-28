10:40 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "Матч с "Локомотивом" очень важный для меня"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России против "Локомотива". По словам хавбека, встреча имеет большое значение для него.

- Хорошая команда, не так давно она выиграла чемпионат России, - цитирует официальный Twitter ЦСКА Влашича. - Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в "Локомотиве" собраны опытные футболисты. Они умеют добиваться результата. Это очень важная игра для меня. Я ее предвкушаю, готовлюсь к ней.

ЦСКА - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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https://twitter.com/pfc_cska/status/1155380116140281858

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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