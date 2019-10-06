ЦСКА — «Ростов»: все голы матча
17:25
«Ростов» обыгрывает ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги. Дублем отметился полузащитник Хорен Байрамян: он отличился на 11-й и 44-й минутах.
? Хорен Байрамян замыкает подачу с угла поля и открывает счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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?? Хорен Байрамян оформляет дубль уже в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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