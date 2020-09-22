ЦСКА продлил контракт с 16-летним Торопом

ЦСКА подписал новый контракт с вратарем команды Владиславом Торопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 16-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.

Тороп работает с основой армейцев с лета 2019 года. Голкипер провел 9 матчей в молодежном первенстве РПЛ и несколько раз попадал в запас первой команды.