ЦСКА продлил контракт с 16-летним Торопом
19:51
ЦСКА подписал новый контракт с вратарем команды Владиславом Торопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 16-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.
Тороп работает с основой армейцев с лета 2019 года. Голкипер провел 9 матчей в молодежном первенстве РПЛ и несколько раз попадал в запас первой команды.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladislav-torop-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/
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