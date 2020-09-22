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ЦСКА продлил контракт с 16-летним Торопом

19:51
Владислав Тороп. Фото ПФК ЦСКА
Владислав Тороп. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА подписал новый контракт с вратарем команды Владиславом Торопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 16-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.

Тороп работает с основой армейцев с лета 2019 года. Голкипер провел 9 матчей в молодежном первенстве РПЛ и несколько раз попадал в запас первой команды.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladislav-torop-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/

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