ЦСКА поздравил женскую команду с чемпионским титулом

ЦСКА в своем Twitter поздравил женскую команду клуба с победой в чемпионате России.

— Вчера ЖФК ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона! Поздравляем с долгожданным трофеем и предстоящим дебютом в женской Лиге чемпионов!, — говорится в сообщении.

Вчера ЖФК ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона! Поздравляем с долгожданным трофеем и предстоящим дебютом в женской Лиге чемпионов! pic.twitter.com/G56JEgXijh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 21, 2019

Женский ЦСКА досрочно стал победителем чемпионата России среди клубов Высшего дивизиона сезона-2019. Красно-синие одержали разгромную победу над ижевским «Торпедо» (4:0), а ближайший преследователь «Локомотив» в параллельном поединке уступил «Чертаново» (0:1).

Команда стала недосягаемой для преследователей, досрочно завоевав золотые медали и гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем году.

Эта победа в ЧР стала для ЦСКА первой в истории клуба.