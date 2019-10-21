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ЦСКА поздравил женскую команду с чемпионским титулом

10:56
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ЦСКА в своем Twitter поздравил женскую команду клуба с победой в чемпионате России.

— Вчера ЖФК ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона! Поздравляем с долгожданным трофеем и предстоящим дебютом в женской Лиге чемпионов!, — говорится в сообщении.

Женский ЦСКА досрочно стал победителем чемпионата России среди клубов Высшего дивизиона сезона-2019. Красно-синие одержали разгромную победу над ижевским «Торпедо» (4:0), а ближайший преследователь «Локомотив» в параллельном поединке уступил «Чертаново» (0:1).

Команда стала недосягаемой для преследователей, досрочно завоевав золотые медали и гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем году.

Эта победа в ЧР стала для ЦСКА первой в истории клуба.

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska

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