РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА поздравил Нисимуру с днем рождения

13:23
Теги:

ЦСКА в своем Twitter поздравил с днем рождения нападающего команды Такуму Нисимуру. Сегодня ему исполнилось 23 года.

— Поздравляем с днем рождения нападающего армейцев Такуму Нисимуру, говорится в сообщении.

В текущем сезоне японец провел семь матчей за ЦСКА и забил два мяча.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1186585737745051649

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир