ЦСКА поздравил Нисимуру с днем рождения

ЦСКА в своем Twitter поздравил с днем рождения нападающего команды Такуму Нисимуру. Сегодня ему исполнилось 23 года.

— Поздравляем с днем рождения нападающего армейцев Такуму Нисимуру, говорится в сообщении.

Поздравляем с днём рождения нападающего армейцев @1022nishimura! pic.twitter.com/D53pNP3VrB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 22, 2019

В текущем сезоне японец провел семь матчей за ЦСКА и забил два мяча.

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