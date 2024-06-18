Агент Роналдо рассказал о будущем игрока «Ростова»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.

«Роналдо не планирует покидать «Ростов», он счастлив здесь. Его будущее связано с «Ростовом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в «Ростов» из «Левски» в январе этого года. Вингер провел за ростовчан 15 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.