ЦСКА победил «Химки» в стартовом матче РПЛ-2020/21. Дзагоев забил гол, а потом получил травму

ЦСКА одержал победу в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» — 2:0. Эта игра стала первой в новом сезоне РПЛ.

В составе ЦСКА в первом тайме отличились полузащитники Константин Кучаев и Алан Дзагоев. При этом Дзагоев в самом начале второго тайма получил очередное повреждение и был вынужден преждевременно покинуть поле.

Также в концовке встречи в составе красно-синих дебютировал нападающий Адольфо Гайч. У него даже был шанс отличиться, но аргентинец попал в перекладину, замыкая в падении прострел.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Химки» — «ЦСКА» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Кучаев, 18 (0:1). Дзагоев, 45 (0:2).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Корян (Алиев, 46), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Дзагоев (Сигурдссон, 54), Кучаев (Бийол, 83), Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили (Гайч, 84), Чалов (Тикнизян, 64).

Судьи: Безбородов. Веретешкин, Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Шаламберидзе (Москва).

8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».