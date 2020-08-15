ЦСКА ответил «Тамбову» на шутку над формой армейцев
15:45
ЦСКА ответил в Twitter «Тамбову», который ранее пошутил над новой формой красно-синих перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ.
Тамбовчане опубликовали афишу матча в виде газеты объявлений, намекая на большое количество спонсоров на футболках армейцев. Красно-синие, в свою очередь, пошутили над новой эмблемой «Тамбова». Клуб заподозорили в заимствовании логотипа у канадской регбийной команды.
— Молодцы, саранские тамбовчане! В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались? — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
— Со всеми на связи, — ответил «Тамбов».
Со всеми на связи ??????— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 15, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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