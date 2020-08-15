ЦСКА ответил «Тамбову» на шутку над формой армейцев

ЦСКА ответил в Twitter «Тамбову», который ранее пошутил над новой формой красно-синих перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ.

Тамбовчане опубликовали афишу матча в виде газеты объявлений, намекая на большое количество спонсоров на футболках армейцев. Красно-синие, в свою очередь, пошутили над новой эмблемой «Тамбова». Клуб заподозорили в заимствовании логотипа у канадской регбийной команды.

— Молодцы, саранские тамбовчане! В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались? — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.

— Со всеми на связи, — ответил «Тамбов».