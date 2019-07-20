17:31 | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Оренбург": Васин в старте хозяев

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Оренбурга" на матч второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется – в 19.00 (мск). Игра состоится на стадионе "ВЭБ Арена".

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Магнуссон, Васин, Дивеев, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.

Стартовый состав "Оренбурга": Довбня – Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Козлов – Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш – Деспотович.

Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.

 

 

ЦСКА – Оренбург

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