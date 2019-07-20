ЦСКА – "Оренбург": Васин в старте хозяев

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Оренбурга" на матч второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется – в 19.00 (мск). Игра состоится на стадионе "ВЭБ Арена".
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Магнуссон, Васин, Дивеев, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич – Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.
Стартовый состав "Оренбурга": Довбня – Терехов, Сиваков, Шахов, Малых, Козлов – Маляров, Аюпов, Мишкич, Алвеш – Деспотович.
Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.
Наш состав на #ЦСКАоренбург! Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, @HordurM34, @akhmetov77i, @NikolaVlai, Бистрович, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов pic.twitter.com/4rUwzadDx2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 июля 2019 г.
Стартовый состав #ФКОренбург на матч #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/FaSnaibbW7— ФК Оренбург (@fcorenburg) 20 июля 2019 г.
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