ЦСКА — «Оренбург»: Облякова заменили из-за проблем со спиной
Полузащитника ЦСКА Ивана Облякова заменили на 42-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.
На 35-й минуте Облякову прилетело в спину в единоборстве с Гойковичем. Иван поднялся с газона, но держался за поясницу. Ему оказали медицинскую помощь и он вернулся на поле.
На 42-й минуте его все-таки заменили, вместо Облякова вышел Максим Мухин.
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