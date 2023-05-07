ЦСКА — «Оренбург»: Облякова заменили из-за проблем со спиной

Полузащитника ЦСКА Ивана Облякова заменили на 42-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.

На 35-й минуте Облякову прилетело в спину в единоборстве с Гойковичем. Иван поднялся с газона, но держался за поясницу. Ему оказали медицинскую помощь и он вернулся на поле.

На 42-й минуте его все-таки заменили, вместо Облякова вышел Максим Мухин.