Агент Медведева заявил, что футболист не будет рассматривать предложения от клубов РПЛ

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ответил на вопросы о будущем футболиста.

— Не думаете пока о варианте с арендой за игровой практикой?

— Нет. Он восстановился после тяжелой травмы. Ему надо набрать форму, а потом уже что-то думать и планировать, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

— Если поступят предложения от клубов РПЛ, будете их рассматривать?

— На сегодняшний момент нет.

— Нынешний сезон Никита начинал в первой лиге с «Рубином». Возможно ли возвращение туда?

— Я же вам ответил, что мы не готовы рассматривать никакие варианты. Никите нужно набрать форму. Он очень много пропустил. Сейчас по здоровью нет ограничений.

Медведев перешел в «Ростов» летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Рубин». В составе ростовского клуба вратарь провел только два матча в FONBET Кубке России. В сентябре 2022 года Медведев получил травму и восстанавливался до середины апреля.