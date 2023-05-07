Голы Дивеева и Чалова принесли ЦСКА победу над «Оренбургом»

ЦСКА дома обыграл «Оренбург» в матче 26-го туре чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл защитник армейцев Игорь Дивеев на 8-й минуте. Преимущество ЦСКА удвоил форвард Федор Чалов на 87-й минуте.

На 90+4-й минуте игрок «Оренбурга» Степан Оганесян забил и установил итоговый счет в матче — 2:1.

На 42-й минуте был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 35-й минуте он получил удар в спину в единоборстве с Гойковичем. Ему оказали медицинскую помощь и он вернулся на поле, но через 7 Облякова все-таки заменили. Вместо него вышел Максим Мухин.

ЦСКА набрал 51 очко и на данный момент поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на седьмой строчке (39).