ЦСКА — «Оренбург»: гости забили гол в концовке матча

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян забил на 90+4-й минуте матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:2.

Через длинный заброс гости начали атаку, Оганесян оторвался от Игоря Дивеева, левым краем забежал в штрафную и направил мяч мимо Акинфеева в ближний угол ворот.