Голкипер «Динамо» Расулов сообщил, что ставит себе цель стать первым номером команды

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей цели в клубе.

— Когда ты узнал, что будешь играть против «Краснодара» в Кубке России?

— Узнал за дня три, как обычно. Тренер вратарей сказал, что буду играть. Это не первый матч. Спокойно воспринял. Нравилось, что буду играть с такой сильной командой. До этого были «Крылья», «Сочи», при всем уважении тут чемпион России все-таки. Наоборот, даже как-то мотивировало это. Хотелось показать всем против такой сильной команды.

Работаю, дисциплина, режим. Отдаюсь футболу, выкладываюсь на тренировках, и, слава богу, получается.

— Когда можно будет увидеть тебя в качестве первого номера «Динамо» и ставишь ли ты себе такую цель?

— Цель такую себе ставлю. Хочу. Время покажет.

19-летний воспитанник академии «Динамо» Курбан Расулов провел 3 матча в текущем сезоне за основную команду бело-голубых.