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Тренер Тарханов: «Федотов — хороший вариант для ЦСКА. Это шаг вперед»

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Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Федотов — хороший вариант для ЦСКА. Это шаг вперед. «Сочи» под его руководством занял второе место. И «Оренбург» поднял, и «Сочи» поднял за три года, поэтому тренер хороший. Что касается Заболотного, вероятно, он будет показывать высокие результаты, когда Федотов придет, потому что он играл у него в «Сочи». Я не думаю, что Федотов будет специально ставить его. По уровню того, как Заболотный будет проявлять себя в работе, в игре, наверное, тренер будет его и дальше ставить. Есть хорошие качества у Заболотного — он вверху, мобильный и мощный парень. Во всяком случае он выделялся, поэтому я его в ЦСКА вижу», — цитирует Sport24 Тарханова.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Федотов может возглавить ЦСКА в следующем сезоне Тинькофф РПЛ, Алексей Березуцкий присоединится к штабу специалиста, а Василий Березуцкий покинет клуб.

ЦСКА занял 5-е место в сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ. Московский клуб набрал 50 очков в 30 турах. «Сочи» под руководством Федотова занял 2-е место в прошедшем сезоне, заработав 56 очков в 30 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-08-tarkhanov-fedotov-khoroshiy-variant-dlya-tsska-zabolotnyy-pri-nem-budet-pokazyvat-vysokiye-rezultaty
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