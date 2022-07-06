ЦСКА не планирует отпускать Кучаева в «Ростов»

ЦСКА не собирается расставаться с полузащитником Константином Кучаевым в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб пришел к этому решению после того, как несколько легионеров приостановили свои контракты с красно-синими.

Кучаевым интересовался «Ростов», который хотел арендовать 24-летнего россиянина на сезон-2022/23.

Вторую половину прошлого сезона Кучаев провел в «Рубине» на правах аренды. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 10 матчах за казанскую команду.