ЦСКА намекнул на подписание новичка с 22-м номером

ЦСКА в социальных сетях выложил пост, который намекает на изменения в составе.

На картинке изображен кто-то, кто держит футболку с 22-м номером. При этом фамилия футболиста на майке специально заретуширована.

При этом отмечается, что и имя и фамилия футболиста состоит из пяти букв.

По информации «СЭ», ЦСКА подпишет контракт с правым защитником «Црвены Звезды» Миланом Гайичем.

26-летний серб перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что также в ЦСКА из аренды в швейцарском «Базеле» возвращается нападающий Федор Чалов.

Также этим летом «Зенит» на правах свободного агента покинул форвард Артем Дзюба. Он выступал за команду из Санкт-Петербурга именно под 22-м номером.