Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:37

Представитель Крицюка: «Станиславу никто не сообщил, что контракт с «Зенитом» не будет продлен»

Представитель Крицюка рассказал о будущем голкипера
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

CEO агентства Pushka Sports Данила Игнатов поделился информацией о будущем голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

15 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с вратарем о расторжении контракта.

«До 30 июня Стас — футболист «Зенита». Сейчас никаких комментариев давать не можем. Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация. Его контракт действует, вообще у него соглашение подписано до 2023 года. Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», — приводит слова Игнатова «Спорт День за Днем».

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из португальского «Жил Висенте». 31-летний голкипер провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/predstavitel-kritsyuka-stanislavu-nikto-ne-soobshchil-chto-kontrakt-s-zenitom-ne-budet-prodlen
Станислав Крицюк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА намекнул на подписание новичка с 22-м номером. В его имени и фамилии — по пять букв
Широков и Погребняк прокомментировали переход Бакаева в «Зенит»
Канчесльскис о возможном переезде Дзюбы в Турцию: «Продление футбольной жизни»
РПЛ: «Добро пожаловать в лигу, «Факел»
«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков и Погребняк прокомментировали переход Бакаева в «Зенит»

ЦСКА намекнул на подписание новичка с 22-м номером. В его имени и фамилии — по пять букв
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости