Представитель Крицюка: «Станиславу никто не сообщил, что контракт с «Зенитом» не будет продлен»

CEO агентства Pushka Sports Данила Игнатов поделился информацией о будущем голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

15 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с вратарем о расторжении контракта.

«До 30 июня Стас — футболист «Зенита». Сейчас никаких комментариев давать не можем. Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация. Его контракт действует, вообще у него соглашение подписано до 2023 года. Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», — приводит слова Игнатова «Спорт День за Днем».

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из португальского «Жил Висенте». 31-летний голкипер провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.