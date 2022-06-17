Карраскаль вернулся в Москву и приступил к тренировкам с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вернулся в Москву. 17 июня он приступил к тренировкам с основной командой, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.