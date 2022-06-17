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Карраскаль вернулся в Москву и приступил к тренировкам с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вернулся в Москву. 17 июня он приступил к тренировкам с основной командой, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Карраскаль продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

В прошедшем сезоне хавбек сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.

ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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3
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5
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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Краснодар

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