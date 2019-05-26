ЦСКА – "Крылья Советов": Щенников начнет встречу с первых минут. Конюхов – в основе гостей

ЦСКА и "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на заключительный 30-й тура чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бийол – Чалов, Сигурдссон.

Стартовый состав "Крыльев Советов": Конюхов – Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов – Ткачук, Тимофеев, Антон, Мохаммед, Яковлев – Шейдаев.

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 28 баллами располагается на 13-й строчке.

ЦСКА – "Крылья Советов": 26 мая, онлайн-трансляция, 30-й тур, РПЛ, начало – 14.00 (мск).

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