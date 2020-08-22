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ЦСКА и «Рубин» обменялись голами за 2 минуты

20:43

ЦСКА и «Рубин» забили по голу в концовке первого тайма матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ. Казанцы открыли счет на 37-й минуте благодаря точному удару Солтмурада Бакаева.

Армейский клуб отыгрался через две минуты — отличился Никола Влашич.

ЦСКА — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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