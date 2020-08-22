ЦСКА и «Рубин» обменялись голами за 2 минуты
20:43
ЦСКА и «Рубин» забили по голу в концовке первого тайма матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ. Казанцы открыли счет на 37-й минуте благодаря точному удару Солтмурада Бакаева.
? Гол Солтмурада Бакаева— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2020
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Армейский клуб отыгрался через две минуты — отличился Никола Влашич.
Быстрый ответ армейцев в исполнении Николы Влашича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2020
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