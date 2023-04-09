ЦСКА дома разгромил «Химки»
ЦСКА разгромил «Химки» в домашнем матче 22-го тура РПЛ — 3:0.
Счет в этой встрече открыл хавбек армейцев Иван Обляков, который забил гол на 34-й минуте матча с передачи Федора Чалова.
Преимущество своей команды удвоил Бахтиер Зайнутдинов, отличившись на 37-й минуте встречи с передачи Облякова.
Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль довел счет до разгромного, забив на 61-й минуте матча с передачи Мойзеса.
Армейцы одержали четвертую победу подряд в чемпионате России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
Новости