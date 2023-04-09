ЦСКА дома разгромил «Химки»

ЦСКА разгромил «Химки» в домашнем матче 22-го тура РПЛ — 3:0.

Счет в этой встрече открыл хавбек армейцев Иван Обляков, который забил гол на 34-й минуте матча с передачи Федора Чалова.

Преимущество своей команды удвоил Бахтиер Зайнутдинов, отличившись на 37-й минуте встречи с передачи Облякова.

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль довел счет до разгромного, забив на 61-й минуте матча с передачи Мойзеса.

Армейцы одержали четвертую победу подряд в чемпионате России.